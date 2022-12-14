СБУ затримала автоперевізника, що доставляв окупантів з Криму до Херсону

Фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній.

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні, повідомляє СБУ.

Зловмисником виявився власник місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення українського міста.

Саме його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад рашистів з тимчасово окупованого Криму. До цього було залучено понад 50 одиниць пасажирського транспорту, які перебували в автопарку підприємства.

Після звільнення обласного центру пособник агресора намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя. Втім Служба безпеки запобігла цьому. Співробітники української спецслужби своєчасно викрили зловмисника, встановили його місцеперебування і затримали на спробі перетину кордону.

За даними слідства, фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній, яка займається пасажирськими перевезеннями, зокрема до країн ЄС. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і «перелаштував» власний бізнес на користь країни-агресора. Для цього «перереєстрував» компанію в окупаційній адміністрації і відкрив банківські рахунки в РФ.

В обмін на співпрацю ворог обіцяв йому безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування по тимчасово захоплених регіонах України.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала докази вини російського агента, який збирав розвідувальні дані про дислокацію підрозділів Сил оборони у Краматорську. Крім того, він передавав місця перебування та маршрути переміщення співробітників українських правоохоронних органів на території регіону. Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років ув’язнення.