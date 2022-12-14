Зеленський зібрав Ставку: обговорили безпеку на державному кордоні

Президент Володимир Зеленський 14 грудня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Окрему увагу приділили безпеці на державному кордоні.

Учасники засідання проаналізували останні дії ворога, йдеться на сайті президента. Обговорили також питання посилення протиповітряної оборони і захист енергетичних обʼктів.

"Члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії Російської Федерації", – повідомили в представництві Зеленського.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, цього ранку Росія атакувала столицю безпілотниками. В небі над Києвом і областю збили 13 ворожих БпЛА іранського виробництва. Уламки влучили в адміністративну будівлю і чотири житлові будинки в Києві та приватний будинок у Вишневому. Даних про поранених немає.

Влучань ворожих апаратів у енергетичні обʼєкти немає.