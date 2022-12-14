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За добу втрати РФ зросли на 740 окупантів, – Генштаб

Також було знищено 4 танки та 7 ББМ.

За добу втрати РФ зросли на 740 окупантів, – Генштаб
Фото: Ілюстративне фото

Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 14 грудня орієнтовно склали 96 000 осіб. За добу ліквідовано 740 окупантів.

Дані орієнтовані, повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ. 

Інші втрати:

  • танків – 2970 (+4)
  • бойових броньованих машин – 5937 (+7)
  • артилерійських систем – 1931 (+0)
  • РСЗВ – 404 (+0)
  • засоби ППО – 211 (+0)
  • літаків – 281 (+0) 
  • гелікоптерів – 264 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0)
  • крилаті ракети – 592 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13) 
  • спеціальна техніка – 171 (+1).

Нагадаємо, за добу 13 грудня сили оборони знищили понад 500 російських окупантів. 

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