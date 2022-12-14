Сьогоднішній запуск БпЛА відбувся зі східного узбережжя Азовського моря, – Повітряні сили

Масований запуск іранських Shahed-136/131 Росія вчинила з напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Радіолокаційні засоби виявили більше десяти баражуючих боєприпасів. Про це повідомили в фейсбук Повітряних сил.

"Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних Сил Збройних Сил України уже знищено десять "шахедів" противника!" – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога станом на 8:29 триває. КМДА повідомляла, що над столицею і біля неї збили вже 11 апаратів.

Нагадаємо, уламки безпілотників пошкодили дві адміністративні будівлі в Києві. У Київській області пошкоджено будинок.