Сьогодні у більшості областей України буде без опадів

У середу, 14 грудня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду з проясненнями.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Вдень на Закарпатті, в Карпатах та на Львівщині сніг; на решті території без істотних опадів.
На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с та хуртовина.
Температура протягом доби 1-6° морозу; вдень на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла.
У Київській області вдень 1-6° морозу; у Києві 1-3° морозу.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.