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Сьогодні у більшості областей України буде без опадів

На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Сьогодні у більшості областей України буде без опадів
Фото: ukrinform.ua

У середу, 14 грудня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень на Закарпатті, в Карпатах та на Львівщині сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с та хуртовина.

Температура протягом доби 1-6° морозу; вдень на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла.

У Київській області вдень 1-6° морозу; у Києві 1-3° морозу.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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