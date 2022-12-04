Сьогодні в Україні вдень буде до -5, без опадів

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

У неділю, 4 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометерологічному центрі.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, у східних областях до 13° морозу, вдень 0-5° морозу.

У західних та більшості південних областей вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на крайньому півдні та Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.