На півдні та заході в п’ятницю падатиме сніг з дощем

В Україні у п’ятницю, 2 грудня буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південно-західних областях невеликий сніг з дощем, місцями ожеледь; на решті території без істотних опадів.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході та південному сході, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла. В Криму дощ – температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Температура у Київській області від 2° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.