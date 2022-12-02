На півдні та заході в п’ятницю падатиме сніг з дощем

В Україні у п’ятницю, 2 грудня буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
У південно-західних областях невеликий сніг з дощем, місцями ожеледь; на решті території без істотних опадів.
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер східний, 5-10 м/с, на сході та південному сході, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у Київській області від 2° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.