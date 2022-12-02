Пентагон хоче знайти додаткові NASAMS для України, зокрема на Близькому Сході, – ЗМІ

Пентагон хоче укласти угоди з країнами блоку НАТО та Близького Сходу щодо надання Україні частини їхніх ракетних зенітних комплексів NASAMS.

Про це заявив генеральний директор “Raytheon Technologies” Грег Гейс, пише defenseone.com.

Це дозволить Україні уникнути дворічного очікування нових комплексів із заводу “Raytheon”.

“Міністерство оборони намагається здійснити для нас торгівельну операцію, коли ми отримаємо частину (комплексів, - ред.) з країн Близького Сходу, які є нашими друзями, а частину – у наших союзників по НАТО, і спробуємо доставити їх в Україну на початку наступного року”, – сказав генеральний директор.

Гейз не назвав конкретних країн.

За даними Forecast International, NASAMS використовують п’ять членів НАТО: Угорщина, Литва, Нідерланди, Норвегія та Іспанія, а також Оман і Катар на Близькому Сході і Австралія, Чилі, Фінляндія та Індонезія.

Раніше Міністерство оборони США уклало з “Raytheon” контракт на 1,2 мільярда доларів на виробництво шести з восьми систем NASAMS, обіцяних адміністрацією Джо Байдена Україні.

“Нам потрібно аж два роки, щоб виконати цей контракт. На жаль, немає чарівної скриньки, яка б дозволяла нам просто створювати їх щодня”, – додав Грег Гейс.