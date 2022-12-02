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Майже половина житлових будинків на окупованому Донбасі без тепла, – Центр національного спротиву

Необхідно запустити 220 додаткових котелень.

Майже половина житлових будинків на окупованому Донбасі без тепла, – Центр національного спротиву
Фото: Главком

Майже половина житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури окупованих територій Донецької та Луганської областей залишилися без тепла.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

“Опалювальний сезон зірвано й для його запуску, за оцінками гауляйтерів, необхідно запустити 220 додаткових котелень. Основних причин дві: відсутність води та персоналу”, – йдеться у повідомленні.

Дефіцит кадрів відбувся через масову мобілізацію. Аби його покрити, РФ направила до регіону 12 бригад котелень. 

Без опалення лишаються більшість будинків Донецька, Горлівки, Макіївки та Ровеньок.

“Як бачимо, росіяни воюють нацменшинами й посилають на війну українців, дагестанців, бурятів чи інгушей. Натомість Кремль направляє до Донбасу російських спеціалістів, які займають робочі місця мобілізованих й змінюють демографічний склад регіону”, – додали у ЦНС.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що після останніх масованих атак Росії у столиці вдалося частково стабілізувати ситуацію з енерго-, водо- і теплопостачанням. Але у випадку нових атак у місті може до весни зникнути опалення.

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