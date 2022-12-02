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Листопад у Києві був теплішим за норму

Найхолоднішим днем було 20 листопада.

Листопад у Києві був теплішим за норму
Фото: informator.ua

Середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,1°С, що вище за кліматичну норму на 0,5°С.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі з посиланням на дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. 

Найхолоднішим днем було 20 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -5,0°С, а найтеплішим – 9 листопада, коли максимальна температура досягла +13,3°С.

На проспекті Науки випало 99 мм опадів, що становить 115% кліматичної норми. Це забезпечило йому 11 позицію у рейтингу найвологіших з 1891 року. 

Третього листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 17 мм. Але загалом дефіцит опадів з початку року зберігається на рівні 12%.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму. 

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