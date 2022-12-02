У Криму від вчителів вимагають віддавати частину зарплати на армію РФ

У Криму окупанти вимагають, щоб вчителі місцевих шкіл “добровільно” відмовились від частини своєї зарплати для підтримки армії Росії.

Про це повідомив сайт Центру визвольного спротиву.

Для цього вчителі мають написати відповідну заяву на ім’я директора школи.

“Зауважимо, у РФ немає розвинутого волонтерського руху й ця війна не є “народною”, як її малює пропаганда ворога. Тож ворог вдається до примусу аби залатати діри в забезпеченні своїх військових. Проте такі відчайдушні заходи не змінять становище армії РФ й суттєво не покращують її забезпечення”, – йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликв ігнорувати протиправні вимоги керівництва навчальних закладів.