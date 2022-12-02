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В Києві значно частіше почали траплятися аварії на електромережах, - Коваленко

Киян просять не поспішати підключатися до мережі одразу після відновлення електропостачання.

В Києві значно частіше почали траплятися аварії на електромережах, - Коваленко
Фото: EPA/UPG

Ввечері 1 грудня від електропостачання у Києві відключали приблизно 652 тис. киян. При цьому обмеження споживання по Києву становило 580 МВт - майже за графіком.  

Про це повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.

“Зараз значно частіше почали траплятися аварії. Причини цьому дві.

По-перше, як я уже згадав, ми ще не повернулися до графіків, нам складно планувати. Тому після того, як світло подається, починають вмикати в розетки все. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому невідомо, всі продовжують думати, що це екстрене відключення”, - розповів Коваленко. 

Він закликав киян не поспішати підключатися до мережі одразу після відновлення електропостачання. 

Друга ж причина, за словами Коваленка, це погода. Люди користуються електрообігрівачами попри непогане опалення. Це створює велике навантаження на мережу, через що також виключається автоматика. 

“На жаль, ми будемо мати регулярні відключення цієї зими, тому запасайтеся теплим одягом, утеплюйте оселю і вірте у ЗСУ”, - підсумував CEO YASNO. 

Нагадаємо, деякі зі столичних будинків не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. По них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Раніше в Києві на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури знаходились 2 тис. житлових будинків, але енергетикам вдалось зменшити їх кількість до 745.

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