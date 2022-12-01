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Новий пакет допомоги від Швеції включає ППО, - Шмигаль

Загалом пакет містить допомогу на 338 млн доларів.

Новий пакет допомоги від Швеції включає ППО, - Шмигаль
Фото: Пресслужба Дениса Шмигаля

Голови урядів України та Швеції обговорили підтримку, необхідну для відновлення української енергоінфраструктури. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

“Шведські трансформатори, генератори й інше обладнання вже допомагає у відновленні української енергосистеми.  Дякуємо. Водночас захист неба над Україною від терористичних атак Росії залишається для нас пріоритетом”, - написав Шмигаль.

Він уточнив, що новий “зимовий пакет” допомоги від Швеції на майже 338 млн доларів, серед іншого, містить ППО. 

Швеція також долучилася до ініціативи Grain from Ukraine, виділивши 10 млн євро на закупівлю українського зерна для країн Азії та Африки. 

Крім того, Шмигаль та Крістерссон обговорили приєднання України до ЄС та масштабну повоєнну відбудову. 

Нагадаємо, Іспанія та Швеція готують нові пакети допомоги Україні. 

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