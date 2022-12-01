Російські окупанти обстріляли 1 грудня, крім Нікополя, Покровську громаду на Дніпропетровщині.

Як повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню.

Від обстрілів зазнали пошкоджень три приватні будинки, а також близько сотні сонячних панелей та автокран.

На щастя, люди не постраждали.

В інших громадах області обстрілів не було.

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь. Від обстрілів спалахнула пожежа в одній із квартир у багатоповерхівці. Постраждав її господар.