Російські окупанти обстріляли 1 грудня, крім Нікополя, Покровську громаду на Дніпропетровщині.
Як повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню.
Від обстрілів зазнали пошкоджень три приватні будинки, а також близько сотні сонячних панелей та автокран.
На щастя, люди не постраждали.
В інших громадах області обстрілів не було.
Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь. Від обстрілів спалахнула пожежа в одній із квартир у багатоповерхівці. Постраждав її господар.