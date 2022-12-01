Російські війська обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Російські війська по обіді обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, пошкоджені лінії електропередач та кілька житлових будинків.

“Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар - 56-річний чоловік. У місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач”, - зазначив Резніченко.

Деталі атаки уточнюються.

Нагадаємо, за даними ОВА, Нікопольський район усю ніч знаходив під обстрілом артилерії. Під ворожий вогонь "градів" потрапили дві громади — Марганецька та Червоногригорівська.