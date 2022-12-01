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Російські війська обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Пошкоджені будинки і лінії електропередач.

Російські війська обстріляли Нікополь з важкої артилерії
Ілюстративне фото
Фото: МВС

Російські війська по обіді обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області. 

Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

За його словами, пошкоджені лінії електропередач та кілька житлових будинків. 

“Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар - 56-річний чоловік. У місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач”, - зазначив Резніченко.

Деталі атаки уточнюються.

Нагадаємо, за даними ОВА, Нікопольський район усю ніч знаходив під обстрілом артилерії. Під ворожий вогонь "градів" потрапили дві громади — Марганецька та Червоногригорівська.

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