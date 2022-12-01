Співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли “русскій мір”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фото: CБУ

Фото: CБУ

Фото: CБУ

Фото: CБУ

Фото: CБУ

В ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів та його спільників, які брали участь у богослужінні. Вказане підтверджено відповідними експертними дослідженнями.

Так, вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Нагадаємо, раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що даний інцидент не залишиться без відповідної реакції.

“Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на “пробудження матушкі-русі”, мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів”, – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.