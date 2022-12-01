Посадовиця у Чернівецькій області незаконно переправляла за кордон військовозобов’язаних через систему «Шлях», - ОГ

Викрито посадовицю Чернівецької обласної військової адміністрації, яка, за даними слідства, вносила недостовірні відомості до системи «Шлях», що дозволяло незаконно виїжджати за кордон військовозобов’язаним призовного віку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Встановлено понад 50 фактів виїзду чоловіків за межі України під приводом ввезення гуманітарної допомоги», - йдеться у повідомленні.

Наразі чиновниці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а також несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України).

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора здійснюється ГСУ, оперативний супровід - ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Буковині викрили схему переміщення чоловіків до країн ЄС за допомоги інспекторки митниці. За 4800 євро з особи жінка організовувала військовозобов’язаним так званий «зелений коридор» до Румунії.