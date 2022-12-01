У Росії через мобілізацію почалася нестача робочої сили

У Росії через мобілізацію чоловіків на війну у деяких галузях промисловості почалася нестача робочої сили. Згідно з дослідженням, до третини російської промисловості може зіткнутися з дефіцитом персоналу, і це стане найсерйознішою кризою з 1993 року, пише Bloomberg.

"Мобілізація 300 000 чоловіків у поєднанні з ще більшою хвилею еміграції, яку вона спровокувала, зменшить чоловічу робочу силу на 2%. Це одна з головних причин, чому Bloomberg Economics зараз оцінює потенційні темпи економічного зростання Росії лише на рівні 0,5% – або у половину від довоєнного рівня", – зазначили в агентстві.

Загроза нестачі робочої сили насамкінець спричинить інфляційний тиск, і Банк Росії вже призупинив зниження відсоткових ставок.

Призов до армії та втеча, яку він спричинив, охопили все суспільство, торкнувшись як міських професіоналів, так і жителів сільської місцевості.

У найбільш заселеному місті Сибіру, Новосибірську, зараз обліковується лише половина персоналу, необхідного для розчищення вулиць від снігу, бо значна частина сезонних робітників була мобілізована. На державний танкобудівний "Уралвагонзавод" за відсутності фахівців працевлаштували понад 200 засуджених.

Третина компаній втратили співробітників через мобілізацію, пʼята частина не змогла знайти їм заміну.

Серйозної нестачі працівників зазнала і галузь будівництва інфраструктури.

Нагадаємо, що так звана часткова мобілізація була оголошена в Росії в вересні. Російська влада говорила, що призове 300 000 чоловіків із бойовим досвідом та військовими спеціальностями і після навчання відправить їх "підтримувати порядок" на захоплених територіях України. В реальності мобілізували чоловіків без досвіду і з хронічними захворюваннями, яких без належної підготовки кинули в місця найбільш запеклих боїв.

Кількість мобілізованих точно невідома, а призов спричинив величезну хвилю міграції: російські чоловіки виїжджали в усі країни, куди їм ще дозволено їхати.

За даними Генерального штабу ЗСУ, невдовзі Росія може оголосити ще одну хвилю мобілізації та оголосити воєнний стан.