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Французький багет внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО

Багет - це визнана емблема повсякденного життя французів, і кожного дня його купують близько 12 мільйонів споживачів.

Французький багет внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО

Французький багет внесли до списку нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Le Monde.

“У середу, 30 листопада, ЮНЕСКО включило багет до списку нематеріальної спадщини людства. Організація, яка більше за все шанує традиції, які слід зберігати, ніж самі продукти, відзначила майстерність і культуру, що оточує цей важливий елемент французьких столів”, - йдеться у повідомленні.

Багет, як нематеріальну спадщину людства, у Франції обрали серед інших претендентів - паризькими дахами з цинку та фестивалем вина Юра.

Видання зауважує, що у світі багет - це визнана емблема повсякденного життя французів, і що кожного дня його купують близько 12 мільйонів французьких споживачів, і що з пекарень щороку виходить понад шість мільярдів багетів. А також додає, що президент Франції Еммануель Макрон описав багет як "250 грамів магії та досконалості". 

Водночас, у статті констатується, що у Франції останнім часом споживання багета зменшується, особливо серед заможних верств населення міст, яке віддають перевагу хлібу на заквасці.

Нагадаємо, 1 липня до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО був внесений український борщ.

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