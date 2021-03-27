Французький багет може увійти до списку культурних цінностей ЮНЕСКО

Багет незабаром може увійти до списку культурних цінностей ЮНЕСКО, як символ Франції.

Про це пише reuters.com.

Федерація французьких пекарів подала відповідну заявку на включення до реєстру нематеріальних скарбів ООН.

Пекарі кажуть, що купівля багетів у місцевих пекарнях вже стала ритуалом повсякденного життя французів. Однак традиційний хліб з полиць магазинів витісняють заморожені хлібні палички, виготовлені на гігантських підприємствах.

Включення багету в список ЮНЕСКО захистить технологію, що передається у країні з покоління в покоління, і захистить багет від самозванців з усього світу.

Щодня у Франції продається близько 6 мільйонів багетів. Але президент Федерації Домінік Анракт заявив, що культурна традиція у небезпеці, адже з 1950-х років, коли супермаркети “почали отримувати владу”, закрилося приблизно 30 000 пекарень.

"Перше доручення, яке отримують діти – це купити багет у пекарні. Ми зобов'язані захистити ці звички", – сказав Анракт.

Додамо, багет має двох конкурентів: оцинковані дахи Парижа і винний фестиваль Biou d'Arbois в регіоні Юра. Міністр культури Франції представить свою рекомендацію президенту в березні.

Нагадаємо, серед елементів української нематеріальної культурної спадщини, внесених до репрезентативного списку ЮНЕСКО, є, зокрема, Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості, козацькі пісні Дніпропетровщини і тадиція косівської розписної кераміки.