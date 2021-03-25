Іван Козленко не подаватиметься на посаду директора Довженко-Центру

Генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко на подаватиметься на конкурс після завершення своєї каденції.

Про своє рішення він розповів колективу на загальних зборах 9 березня, розповів Козленко в інтерв'ю LB.ua.

"Основний мій аргумент – зважаючи на політичні та інші процеси, що відбувалися навколо Центру за останній рік, моя присутність на цій посаді може радше зашкодити інституції, аніж допомогти. Цей безпрецедентний рік викликів, обшуків і кримінальних справ підштовхує до висновку про місце, яке наша інституція займає в теперішній архітектурі вітчизняної культурної сфери", – пояснює він.

В минулому році Довженко-Центр оголосив про неплатоспроможність, а Козленко подав у відставку. З початку 2020 року і до травня їм не надходили кошти з державного бюджету, а зарплати співробітникам у розмірі 2/3 від окладу інституція платила самостійно. У заяві, опублікованій в кінці травня, наголошується, що 70% доходів Центру Довженка - від оренди для проведення культурних подій, і через введення карантину - також припинилися.

Згодом міністр культури Олександр Ткаченко оголосив, що ситуацію вирішено, а Козленко залишився на посаді.

В березні 2021 року у Івана Козленка завершується контракт: конкурс на свою посаду він повторно виграв в 2016 році. До цього рік він також очолював інституцію, а до того – був заступником директора Центру. Працювати в інституції він почав в 2011 році.

За цей час в Центрі Довженко відбулись сотні подій, пов'язаних з архівним та сучасним українським та світовим кіно, відкрився Музей кіно, Сцена 6, відбувся ремонт та інституція набула сучасного вигляду.

"Важливий момент останнього півріччя – розчарування в механізмах впливу громадянського суспільства. Влада багато разів продемонструвала незацікавленість в його думці та експертизі. Це деморалізує", – додає Козленко.

Колектив Довженко-Центру написав листа до Прем’єр-міністра, Міністра культури та Офісу президента з проханням продовжити каденцію Івана Козленка до кінця року, провести конкурс без порушень та не допустити переведення Центру під управління Держкіно. "Ми поки що не отримали жодної відповіді. Єдине зрушення з того часу – Козленка призначили виконуючим обов’язків до оголошення результатів конкурсу", – йдеться на фейсбук-сторінці Центру.

Хто подасться на конкурс, оголошений Міністерством культури та інформаційної політики, поки не відомо. Наразі відомі 3 з 9 членів конкурсної комісії, делегованих громадськими об'єднаннями та колективом Центру: це Юлія Сінькевич, Денис Іванов, Сергій Зленко та Ірина Подоляк, Пилип Іллєнко, Марія Задорожна.

Нагадаємо, 24 березня відбувся другий тур виборів виконавчого директора Українського культурного фонду. Наглядова рада заслухала виступи 8 кандидатів та прийняла рішення про оголошення нового конкурсу.

Цього року конкурси на посади директорів мають відбутись в Українському інституті, Мистецькому Арсеналі та Національному художньому музеї.