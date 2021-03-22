Довженко-Центр повернув в Україну ще один фільм ВУФКУ

Плівка з картиною «Кіра Кіраліна» (1927) прибула в фільмофонд Центру з Бундесархіву.

Довженко-Центр повернув в Україну ще один фільм забутої класики українського кіно 1920-х виробництва Другої (Ялтинської) кінофабрики ВУФКУ.

Плівка з картиною «Кіра Кіраліна» (1927) прибула в фільмофонд Центру з Бундесархіву, повідомляє пресслужба Довженко-Центру.

Зазначається, що в 2020 році в межах співпраці з членами Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF) науковцями Довженко-Центру в каталогах відразу двох фільмофондів - «Національного кіноархіву - Румунської синематеки» (Бухарест) та Федерального архіву Німеччини (Берлін) - було виявлено дивом збережені прокатні копії чорно-білої німої стрічки «Кіра Кіраліна» виробництва Всеукраїнського фото-кіноуправління (ВУФКУ).

На запити Довженко-Центру німецька сторона надала в Україну для сканування позитивну плівку з фільмом довжиною 1538 м. Зі свого боку румунська сторона погодилась відсканувати власну копію довжиною 1510 м самостійно та передати в Довженко-Центр сканокопії фільму. Після отримання відсканованих копій обох версій фільму фахівці Довженко-Центру зроблять порівняльний аналіз та, в разі потреби, реконструкцію фільму для отримання найбільш повної та близької до оригіналу копії «Кіри Кіраліни».

«Кіра Кіраліна» - одна з перших українських радянських стрічок, присвячених сучасному рабству та жорстоким порядкам «капіталістичного світу». Літературною основою фільму став роман румунського письменника Панаїта Істраті. У 1927 році «Кіра» стала однією з тринадцяти картин ВУФКУ, які було закуплено для прокату країнами Західної Європи. Ймовірно, саме завдяки цим комерційним зв'язкам стрічка збереглася донині.

«Кіра Кіраліна» є останньою і єдиною збереженою кінострічкою авангардного театрального режисера Боріса Ґлаґоліна, а також одна з небагатьох робіт в українському кіно художника Роберта Шарфенберґа, що працював з Бертольдом Брехтом. Головну роль у стрічці виконала акторка харківського Театру імені І.Франка (де зокрема працював й Ґлаґолін) Олена Валерська - ймовірно, це єдина її поява на кіноплівці, що збереглася до наших днів. В одній з ролей в картині також з’являється зірка кримськотатарського кіно 1920-х Хайрі Емір-заде, відомий за фільмом «Алім» (1926).

"Знахідка «Кіри Кіраліни» продовжує роботу Довженко-Центру з повернення на батьківщину української німої кінокласики й доповнює ряд повернених у минулі кілька років стрічок «Тарас Трясило» (1926) та «Людина та мавпа» (1928)", - сказано в повідомленні.

Репрем’єра стрічки з сучасним саундтреком відбудеться у 2021 році.