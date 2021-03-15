Колектив Довженко-Центру заявив про загрозу руйнації інституції

Колектив Довженко-Центру надіслав листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю, міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку та заступнику керівника Офісу президента Юрію Костюку через можливе переведення установи в управління Держкіно.

Текст листа оприлюднено на сайті Довженко-Центру.

"Ми глибоко занепокоєні інформацією щодо можливого переведення Довженко-Центру в сферу управління Держкіно, затримкою фінансування нашої інституції, а також через порушення проведення конкурсної процедури на посаду Генерального директора Довженко-Центру", - зазначається у документі.

В установі вважають, що переведення Центру в сферу управління Держкіно є вкрай негативним.

"Довженко-Центр є інституцією, яку не можна розглядати як індустріальну. Його статутні завдання є значно ширшими, аніж сфера кіновиробництва, якою покликане опікуватися Держкіно, і лежать у сфері культурної спадщини, архівної та музейної справи. На відміну від Міністерства культури та інформаційної політики України, у Держкіно не має досвіду та необхідних компетенцій з управління нерухомим майном, капітальними інвестиціями, музейним та архівним фондами", - зазначають автори листа.

Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

Вони наголошують, що ймовірне підпорядкування Центру відбувається на тлі того, що 18 березня у Івана Козленка, чинного генерального директора Довженко-Центру, закінчується п’ятирічний контракт.

Проведення конкурсу на цю посаду розпочалося з порушення законодавства: конкурсну процедуру було оголошено за два тижні до закінчення каденції, хоча за законом мали зробити це за два місяці.

"Недотримання передбаченої законом процедури залишає можливість оскарження результату конкурсу в судовому порядку, зменшує його легітимність і відтак може негативно вплинути на весь комплекс робочих процесів Довженко-Центру", - наголошується в листі.

Окрім того, вже другий рік поспіль Довженко-Центр стикається з катастрофічною затримкою затвердження паспорта бюджетної програми. Станом на середину березня інституція знову опинилася на порозі неплатоспроможності та неможливості втілювати річний план заходів.

"Вищезазначені порушення не дають колективу завершити розпочаті важливі культурні проєкти та ставлять під загрозу колапсу діяльність Довженко-Центру як такого. Ми закликаємо відтермінувати проведення оголошеного конкурсу та продовжити контракт із діючим Генеральним директором Іваном Козленком або призначити його виконуючим обов’язки до кінця 2021 року", - просять автори звернення.

Національний центр Довженка - державне підприємство, де розташований український кіноархів і музей кіно, проводяться дослідження української кіноспадщини, виставки, лекції та обговорення, видаються книги про українське кіно. З листопада 2014 року його очолює Іван Козленко.

Нагадаємо, наприкінці травня минулого року Центр Довженка заявив про настання неплатоспроможності. Причиною неотримання держфінансування в Центрі назвали саботаж з боку глави Держкіно Марини Кудерчук і подання нею в Мінфін занижених показників фінансування Центру.

У липні 2020 очільник Міністерства культури Олександр Ткаченко повідомив про відновлення фінансування Національного центру Олександра Довженка.