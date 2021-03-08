Помер соліст Одеської опери Олексій Репчинський

Фото: Facebook Одеська опера Олексій Репчинський

Оперний співак, соліст Одеського національного академічного театру опери і балету Олексій Репчинський помер 7 березня.

Про це повідомили на сторінці Одеської опери в Facebook.

"Із сумом повідомляємо, що на 61-му році пішов з життя Олексій Семенович Репчинський - соліст театру, майстер сцени вищої категорії, лауреат міжнародних конкурсів. Чудовий тенор, він віддав багато років свого життя служінню в Одеській опері, також підкорюючи своїм талантом зарубіжні сцени", - йдеться у повідомленні.

Про причини смерті не повідомляється. Як пише "Одесская жизнь", у лютому співак був госпіталізований з інсультом, він перебував у реанімації.

Однією з його найвідоміших ролей Репчинського є граф Річард Варвік у опері "Бал-маскарад".