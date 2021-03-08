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Помер соліст Одеської опери Олексій Репчинський

Репчинський - соліст театру, майстер сцени вищої категорії, лауреат міжнародних конкурсів.

Олексій Репчинський
Фото: Facebook Одеська опера
Олексій Репчинський
Оперний співак, соліст Одеського національного академічного театру опери і балету Олексій Репчинський помер 7 березня.

Про це повідомили на сторінці Одеської опери в Facebook. 

"Із сумом повідомляємо, що на 61-му році пішов з життя Олексій Семенович Репчинський - соліст театру, майстер сцени вищої категорії, лауреат міжнародних конкурсів. Чудовий тенор, він віддав багато років свого життя служінню в Одеській опері, також підкорюючи своїм талантом зарубіжні сцени", - йдеться у повідомленні.

Про причини смерті не повідомляється. Як пише "Одесская жизнь", у лютому співак був госпіталізований з інсультом, він перебував у реанімації. 

Однією з його найвідоміших ролей Репчинського є граф Річард Варвік у опері "Бал-маскарад". 

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