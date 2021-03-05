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Ткаченко: "Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Це такий збіг"

"Ми намагаємося добитися, щоб «Культура приготування українського борщу» була внесена в перелік нематеріальної спадщини ЮНЕСКО".

Ткаченко: "Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Це такий збіг"
Фото: Макс Требухов

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що проведення Фестивалю борщу 5 березня ніяк не пов'язане з річницею смерті Йосипа Сталіна.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

 "Бачу пости в соцмережах, де пов’язали наш Фестиваль Борщу з річницею смерті Сталіна. Згадали навіть про акцію, що влаштували українські емігранти – власники ресторану «1203» у Вашингтоні в березні 1953-го року. Тоді до дня смерті Сталіна роздавали всім охочим безкоштовний борщ", - зазначив Ткаченко.

"Скажу одразу, Фестиваль Борщу у день смерті Сталіна – то не тролінг. Звісно, ми знаємо про активності і спроби російських пропагандистів переписати історію і заявити, що борщ – це російська страва. Але обрана нами, як організаторами, дата жодним чином не пов’язана з річницею смерті диктатора. Таке от співпадіння", - додав міністр культури.

Ткаченко наголосив, що культура – це м’яка сила, і Україні не потрібні будь-які річниці, щоб промотувати наші цінності.

"Ми намагаємося добитися, щоб «Культура приготування українського борщу» була внесена в перелік нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І для цього влаштовуємо саме сьогодні Всеукраїнську онлайн-презентацію – промоційний захід в межах підготовки номінаційного досьє до ЮНЕСКО", - написав Ткаченко.

Він нагадав, що трансляція заходу запланована на YouTube-каналі ГО "Інститут культури України" та на Фейбук-сторінці МКІП. А проводиться захід  за участі голови організації і відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Нагадаємо, у грудні минулого року Мінкультури визначило переможця міністерського борщ-батлу. В одній команді були віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та міністр культури Олександр Ткаченко. В другій - міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський і міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. Перемогу отримала "команда Ткаченка" і їхній борщ із вишнями.

Повідомлялося, що наступний етапом стане підготовка документів для внесення борщу в попередній список елементів нематеріальної культурної спадщини.

Також у грудні інспектори міжнародного путівника з ресторанів "Гід Мішлен", які прибули до Москви для дослідження російської кухні, приписали до неї український борщ. Однак, пізніше на прохання українського посольства у Франції Мішлен виправив свій реліз.

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