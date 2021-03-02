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Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордні $11,5 млн

Полотно подарував їй колишній чоловік Бред Пітт.

Фото: christies.com

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі продала картину "Мінарет мечеті Аль-Кутубія", написану колишнім британським прем'єром Вінстоном Черчиллем, за 8,3 млн фунтів стерлінгів (близько 11,5 млн доларів). Про це повідомив аукціонний дім Christie's.

Це єдина картина Черчилля, написана ним під час Другої світової війни. Політик подарував її президенту США Франкліну Рузвельту, а після його смерті перейшла у спадок його сину Елліоту.

Як повідомляє CNN, з 2011 року картина знаходилася у власності Джолі - її купив для тодішньої дружини актор Бред Пітт.

Фото: EPA/UPG

Черчилль, який почав малювати в роки Першої світової війни, встиг створити близько 500 картин. Жодна з них ще не коштувала так дорого, як ця.

Спочатку картина Черчилля оцінювалася в 2-3,4 млн доларів. Вартість продажу стала рекордною для картин Черчилля. Попередній рекорд був встановлений на аукціоні Sotheby's в 2014 році. Тоді роботу колишнього прем'єра Великобританії купили за 2,7 млн доларів. 

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