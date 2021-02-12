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Знайдену в Києві картину художника Поля Сіньяка повернули в музей у Нансі

Картину передав музеєві посол України у Франції Вадим Омельченко.

Картина художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель" вартістю 1,5 млн доларів, знайдена в підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова в Києві, повернулася у музей французького міста Нансі.

Фото: twitter.com/OmelchenkoVadym

Картину передав музеєві посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Гарні ті історії, які добре закінчуються! Мав честь взяти участь у церемонії повернення місту Нансі викраденої картини Поля Сіньяка, знайденої завдяки українським правоохоронцям та командній роботі з французькими колегами. Франція завжди може розраховувати на Україну як на надійного друга і партнера", - написав Омельченко у твіттері.

Фото: twitter.com/OmelchenkoVadym

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві власника ювелірного бізнесу Сергія Кисельова в Києві. Серед речей, вилучених в одного з підозрюваних, виявили кілька картин. Однією з них була картина Сіньяка, викрадена 2018 року у Франції з музею в місті Нансі.

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