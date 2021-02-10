0,48 книжки на одного жителя України

У 2020 році (станом на 01.01.2021 р.) у Книжкову палату України надійшло й було зареєстровано 13858 назв книг і брошур загальним тиражем 20209,0 тис. примірників, що в порівнянні з даними позаминулого 2019 року становить: за назвами — 69,2%, за тиражами — 40,2%.

Якщо відняти методички, автореферати, держзамовлення обов’язкових підручників, залишиться приблизно 0,15 художньої та нонфікшн книжки на одного громадянина України.

Через кризу зупинилась робота малих видавництв. У 2020-му через високу оренду та карантин назавжди замкнули двері десятки книжкових крамниць. Це велика проблема для галузі, бо книгарня - основне місце промоції книжки.

Нижче падати немає куди. Під дном може бути тільки дно. Для порівняння: у 1991 році в Україні було видано 136 млн примірників книжок. Удесятеро більше! В усьому світі кількість найменувань та наклади зростають. У США за деякими оцінками продаж книжок за 2020 рік зріс на 19%.

Яку країну ми будуємо? Звідки буде братися конкурентоздатність?

Необхідні негайні дії. Бо скоро не допоможе навіть реанімація.

Месу за упокій замовляти?