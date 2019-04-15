Один из задержанных ранее был бизнес-партнером погибшего, двое - бывшие правоохранители.

Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве владельца ювелирного бизнеса Сергея Киселева в Киеве.

Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передают "Українськi Новини".

По его словам, у преступников был корыстный мотив - они хотели похитить ювелира и вымогать деньги за его освобождение.

"Мы смогли установить эту преступную группу из трех человек", - заявил Крищенко.

Подозреваемые - граждане Украины, 49 и 45 лет - были задержаны 13 апреля. Один из них ранее судим. Также среди задержанных человек, который ранее был бизнес-партнером Киселева.

По словам Крищенко, у подозреваемых изъяли шесть гранат, два пистолета системы Макарова и динамит, а непосредственно при задержании - гранату. Следователи просят суд арестовать всех без альтернативы залога.

На сайте МВД также сообщается, что у подозреваемых нашли украденную во Франции картину Поля Синьяка стоимостью 1,5 млн долларов.

"...Среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это картина 1915 года художника Поля Синьяка «Порт Ла-Рошель». Ее стоимость 1,5 млна долларов. Пока не известно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза", - рассказал глава МВД Арсен Аваков.

По данным полиции, подозреваемые были задержаны по дороге на кладбище, где родственники убитого бизнесмена должны были собраться, чтобы почтить его память.

Правоохранители отрабатывали несколько версий убийства и остановились на том, что мотивом могла быть профессиональная деятельность бизнесмена.

"Мужчина занимался ювелирным бизнесом, который приносил высокий доход. Об этом знал его знакомый, который решил завладеть сбережениями, избавившись от предпринимателя. Это - бывший компаньон потерпевшего, который провел в тюрьме 11 лет за совершение разбойного нападения. Для реализации преступного плана он привлек двух сообщников, среди которых четко распределил роли", - рассказал Крищенко.

Затем злоумышленники начали вести наблюдение за бизнесменом, изучать его рабочий график, маршруты передвижения и контакты.

"Во двор дома, где проживал ювелир, злоумышленники приехали заранее. Через несколько минут мужчина привез дочь и повел ее домой, а когда он вернулся и сел за руль, к нему в машину на заднее сиденье подсел главный фигурант и выстрелил ему из пистолета в голову. После совершения преступления мужчина оставил иномарку потерпевшего и скрылся", - рассказал глава Нацполиции Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В прокуратуре Киева уточнили, что двое задержанных - бывшие сотрудники правоохранительных органов Службы безопасности и Нацполиции.

"По подозрению в совершении преступления, совершенного из корыстных побуждений, работниками уголовного розыска столичной полиции при поддержке бойцов КОРДа задержаны трое мужчин, двое из которых являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов СБУ и Национальной полиции и один ранее судимый. Разоблачение злоумышленников произошло во время их подготовки к еще одному нападению", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте в Днепровском районе Киева неизвестный мужчина в форме, похожей на полицейскую, застрелил водителя Mercedes. Погибшим оказался владелец ювелирного завода Сергей Киселев.