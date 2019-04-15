На судах против украинских моряков в РФ будут присутствовать представители стран ЕС

Представители стран-членов Евросоюза будут присутствовать на судебных заседаниях украинских военнопленных моряков, которых удерживают в России. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице Facebook.

Как отметила Денисова, ей это сказал посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер в процессе встречи в Москве 15 апреля.

"Только что провела встречу с послом Европейского Союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером. Мы обсудили пакет вопросов. Рассказала последнюю информацию о наших военнопленных и о запланированных судах относительно продления им меры пресечения. Маркус Эдерер заверил меня, что представители европейских государств, которые находятся в РФ, будут присутствовать на судебных заседаниях", - написала она.

Также она поблагодарила Эрдера за то, что европейское сообщество поддерживает Украину в стремлении защитить своих граждан.

Напомним, в Лефортовском суде Москвы 17 апреля состоятся судебные заседания по украинским военнопленным морякам. Их будут судить группами по 4 человека. В ходе судебных заседаний будет рассмотрено ходатайство о продлении сроков содержания под стражей.

Во время суда родственники военнопленных смогут их посетить.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли были захвачены и отбуксированы в Керчь, а экипаж - взят в плен. Моряков арестовал оккупационный суд Симферополя, и в конце ноября украинцев вывезли в Москву для судебного процесса. Украинцев обвиняют в незаконном пересечении российской границы, хотя корабли двигались из порта Одессы в порт Мариуполя.