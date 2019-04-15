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Фирма, подозреваемая в хищении на проекте "Стена", продолжает ее строить

"Стройцентр Витязь" получила аванс на строительство размером в 20 млн гривен.

Фирма, подозреваемая в хищении на проекте "Стена", продолжает ее строить
Фото: dpsu.gov.ua

В апреле 2019 года частная фирма ООО "Стройцентр Витязь" получила аванс размером в 20 млн гривен со счета Государственной казначейской службы за продолжение работ, связанных с обустройством границы с Российской Федерацией. Об этом сообщает «Экономическая правда», со ссылкой на проект "Марлин".

С 2015 года "Стройцентр Витязь" был одним из генеральных подрядчиков по возведению границ Украины. Директору и основателю этой фирмы Агаверди Адилову еще в 2017 году НАБУ выдвигало подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах, а также подделке документов.

По данным журналистов "Слідство.Інфо", за все время строительства "стены" с Россией, "Стройцентр Витязь" получил от Госпогранслужбы более 135 млн гривен.

Напомним, проект обустройства украинской границы с Россией, которое имеет название "Европейский вал", или "Стена", начали реализовывать в 2014 году по инициативе Арсения Яценюка.

В связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, его продлили до 2021 года.

С 1 апреля 2019 года возобновились активные работы по реализации запланированных мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской госграницы.

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