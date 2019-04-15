На Донбассе зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков

Ранения получил один украинский военный, погибших нет.

В воскресенье, 14 апреля, российские боевики на Донбассе совершили 10 обстрелов по позициям украинской армии. В результате боевых действий получил ранения один украинский боец, потерь нет. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В течение суток зафиксирован один обстрел из минометов калибра 82 мм, кроме того, боевики использовали ПТРК, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Невельское, Широкино, Авдеевка, Золотое-4, Крымское, Новотошковское и Новолуганское.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 14 апреля четверо оккупантов были убиты, трое - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.