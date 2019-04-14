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Военные показали последствия обстрела "Градом" села в Донецкой области

Жители чудом не пострадали.

Украинские военные опубликовали фото последствий обстрела боевиков села Орловка Донецкой области. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в воскресенье, 14 апреля.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Наемники РФ обстреливали населенный пункт в течение 15 минут 11 апреля.

"С 17:45 до 18:00 наемники вооруженных формирований Российской Федерации по направлению Красный Партизан осуществили артиллерийский обстрел населенного пункта Орловка Ясиноватского района", - говорится в сообщении.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК в сотрудничестве с СММ ОБСЕ предварительно установили, что враг обстрелял населенный пункт из тяжелого вооружения типа «Град».

По словам местных жителей, было по меньшей мере пять попаданий, от которых образовались огромные воронки. Кроме того, на месте разрывов реактивных боеприпасов, найдено фрагменты и осколки запрещенного вооружения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Жители села чудом не пострадали.

"Такие действия оккупационной администрации свидетельствуют о сознательном невыполнении Минских договоренностей и заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня во время весеннего перемирия", - отметили украинские военные.

Напомним, Порошенко анонсировал "пасхальное перемирие"в зоне ООСс 18 апреля.

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