Поджог устроил неизвестный человек в балаклаве.

В субботу, 13 апреля, на парковке возле Национальной филармонии Украины в центре Киева неизвестный мужчина в балаклаве сжег два автомобиля.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По словам свидетелей, мужчина с закрытым лицом, одетый в светлую куртку и джинсы, бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей, вторая машина загорелась, так как стояла рядом.

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Национальная филармония расположена в начале Владимирского спуска возле Арки дружбы народов.