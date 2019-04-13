В субботу, 13 апреля, на парковке возле Национальной филармонии Украины в центре Киева неизвестный мужчина в балаклаве сжег два автомобиля.
Об этом говорится на сайте Национальной полиции.
По словам свидетелей, мужчина с закрытым лицом, одетый в светлую куртку и джинсы, бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей, вторая машина загорелась, так как стояла рядом.
В результате происшествия никто не пострадал.
Национальная филармония расположена в начале Владимирского спуска возле Арки дружбы народов.