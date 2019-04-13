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​На парковке возле Национальной филармонии в Киеве сожгли две машины

Поджог устроил неизвестный человек в балаклаве.

В субботу, 13 апреля, на парковке возле Национальной филармонии Украины в центре Киева неизвестный мужчина в балаклаве сжег два автомобиля.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По словам свидетелей, мужчина с закрытым лицом, одетый в светлую куртку и джинсы, бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей, вторая машина загорелась, так как стояла рядом.

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Национальная филармония расположена в начале Владимирского спуска возле Арки дружбы народов.

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