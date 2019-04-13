На Желатиновом заводе в Лисичанске произошел взрыв, погибла работница предприятия. Об этом сообщили в ГосЧС.
"В цехе производства костного клея на ТВД "Лисичанский Желатиновый завод" произошел взрыв технологического оборудования, который привел к разрушению фасадной части здания", - говорится в сообщении.
Погибшую работницу нашли во время разбора завала.
На месте происшествия работает пять единиц специальной техники и 21 человек личного состава ГосЧС.
В Нацполиции Луганской области сообщили, что по факту взрыва открыто уголовное производство. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло гибель человека).
Отмечается, что расследование взяла на контроль прокуратура.
Причины взрыва будут установлены после проведения судебных экспертиз.
Напомним, в январе в Каменском произошел взрыв на коксохимическом заводе. С ожогами госпитализированы пять человек.