Британские эксперты подтвердили, что причиной Смоленской авиакатастрофы были взрывы

В прокуратуру направлено ходатайство о возможной фальсификации выводов расследования, которые были сделаны ранее.

Результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин катастрофы правительственного Ту-154М под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, экипаж, а также члены официальной делегации, направлявшейся на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Об этом заявил глава Подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы, бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич, сообщает "Польское радио".

Он подчеркнул, что, согласно выводам Подкомиссии, причиной уничтожения самолета были взрывы.

"Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве участвовал тротил, не означает, что нам известно, какой была формула этого взрыва", - сказал Мацеревич.

Профессор Казимеж Новачик, зампредседателя Подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы, уточнил, что проведенное Центральной полицейской криминалистической лабораторией исследования конца левого крыла Ту-154М показало наличие взрывчатых материалов.

Также комиссия изучила исследования, проведенные в 2013 году, которые показали наличие следов взрывчатки в 107 из 215 взятых образцах.

Подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-главой Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и членами той комиссии периода выяснения причин катастрофы в 2010 году.

"Ходатайство касается их небрежности, фальсификаций, которые они допустили и невыполнения обязанностей. Это касается самого господина Миллера, который в подписанном с русскими меморандуме, подтверждая правдивость черных ящиков", - пояснил Мацеревич.

Напомним,10 апреля 2010 года неподалеку от военного аэродрома под Смоленском разбился самолет Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским и польскими высокопоставленными должностными лицами. Тогда погибли все 96 человек, которые находились на борту. В апреле 2017 года в Польше заявили, что самолет Качиньского начал распадаться еще в воздухе.

Комиссия под руководством Мацеревича опровергла версию о том, что причиной падения польского Ту-154 при заходе на посадку в Смоленске были действия пилотов. Согласно представленному в Сейме докладу, примерно на высоте 900 метров в левом крыле лайнера произошел взрыв. Перед порогом полосы произошло несколько аварий, а потом - еще над землей - взрыв в корпусе воздушного судна. Кроме того, как было установлено, диспетчеры в Смоленске последовательно давали польскому экипажу Ту154 неверные данные, необходимые для безопасного совершения посадки.

Комментируя выводы польской комиссии, президент РФ Владимир Путин заявил, что "если и были взрывы, то взрывчатку заложили в Варшаве".