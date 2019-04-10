ЕС и Китай призвали к полному выполнению "минских договоренностей"

Европейский Союз и Китай призывают к полному выполнению "минских договоренностей".

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам работы 21-го саммита "ЕС-Китай" в Брюсселе.

"Относительно Украины и напоминая о резолюции 2202 (2015) Совета Безопасности ООН, ЕС и Китай призывают к полному выполнению "минских договоренностей", - сказано в нем.

Также стороны подтвердили, что их всеобъемлющее стратегическое партнерство остается в силе и они настроены работать вместе на благо мира, процветания и устойчивого развития.

Обе стороны обязались соблюдать Устав Организации объединенных наций и международное право, а также следовать принципам мира и безопасности, развития и соблюдения прав человека.

Ранее глава МИД РФ пожаловался, что Порошенко "отбился от рук" и не хочет идти на диалог с Россией.