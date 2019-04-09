Путин о расследовании российского вмешательство в выборы США: "Гора родила мышь"

"Мы изначально говорили, что вот эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет".

Президент России Владимир Путин прокомментрировал итоги расследования о российском вмешательстве в выборы США словами "гора родила мышь".

Об этом пишет ТАСС.

"Мы изначально говорили, что вот эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет", - сказал Владимир Путин на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Президент России сказал, что не был знаком с Трампом и никакого сговора с ним не имел.

"Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию и используемый во внутриполитической борьбе в самих США. Поэтому то, что она [комиссия] закончит так, как "гора родила мышь", что называется, это было для нас понятным заранее. Я все время вам об этом говорил", - заявил Путин.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер действительно не нашел доказательств сговора Дональда Трампа или его сотрудников с Россией во время президентских выборов 2016 года. Однако сами обвинения в российском вмешательстве в выборы в его отчете были подтверждены.

В отчете Мюллера говорится о двух доказанных эпизодах вмешательства России в выборы - с помощью "фабрики троллей" близкого к Путину бизнесмена Пригожина и хакеров, взломавших по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовавших через WikiLeaks почту избирательного штаба Хиллари Клинтон.