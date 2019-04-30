Помпео: Россия и в 2050 году будет пытаться вмешиваться в американские выборы

"Угроза вмешательства поступает не только из России, но и из Китая, Ирана и негосударственных деятелей".

Госсекретарь США Майк Помпео убежден, что Россия будет и в дальнейшем продолжать пытаться вмешиваться в американские выборы.

Об этом он заявил главному редактору американского издания The Hill Бобу Кюсаку, передает "Голос Америки".

"Есть ожидать, то и в 2050 году россияне все еще будут это делать", - сказал он.

При этом Помпео отметил, что вмешательство России в выборы "не является чем-то новым".

"Несомненно, они угрожали нашим выборам в 1974 году, они вмешивались в 80-х...", - сказал госсекретарь.

Помпео отметил, что угроза вмешательства поступает не только из России, но и из Китая, Ирана и негосударственных деятелей. Эти угрозы могут касаться не только выборов, но и деятельности инфраструктуры, включая финансовую систему и телекоммуникации.

По мнению Помпео, сдерживать РФ могла и должна была администрация экс-президента США Барака Обамы.

"Администрация Обамы должна больше делать, чтобы сдерживать российское вмешательство... Русские вмешались. Это происходило перед выборами 2016 года, конечно, они должны были делать все возможное, чтобы это предотвратить", - сказал Помпео об администрации Обамы.

Напомним, в апреле Министерство юстиции США опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Доклад опубликован на сайте ведомства. Спецпрокурор действительно не нашел доказательств сговора президента Дональда Трампа или его сотрудников с Россией во время президентских выборов 2016 года. Однако, сами обвинения в российском вмешательстве в выборы в его отчете были подтверждены.

В отчете Мюллера говорится о двух доказанных эпизодах вмешательства России в выборы - с помощью "фабрики троллей" близкого к Путину бизнесмена Пригожина и хакеров, взломавших по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовавших через WikiLeaks почту избирательного штаба Хиллари Клинтон.

Ранее Трамп заявлял, что не боится обнародования отчета. Однако позже он назвал расследование возможного сговора его кампании с Кремлем "попыткой государственного переворота".