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​Еврокомиссар Хан выступил за скорейший прием балканских стран в ЕС

"Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность".

​Еврокомиссар Хан выступил за скорейший прием балканских стран в ЕС
Йоханнес Хан
Фото: EPA/UPG

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан высказался за скорейший прием балканских стран в состав Евросоюза.

"Речь идет не о людях в юго-восточной Европе, речь идет о наших собственных самых что ни на есть насущных интересах. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность", - заявил он в интервью немецкой газете Handelsblatt, пишет "Немецкая волна".

Еврокомиссар также высказался за то, чтобы западнобалканские стран принимались в состав ЕС поочередно, а не все вместе. "Если какая-то страна быстрее сближается в ЕС, то ее нельзя наказывать за то, что другие движутся медленнее. Конкуренция среди государств - это хорошо", - сказал он.

Напомним, кандидатами на вступление в Европейский Союз являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория. 

Словения вступила в ЕС еще в 2004 году, Хорватия - в 2013.

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