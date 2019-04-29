В парламент Испании впервые со времен диктатора Франко попали крайне правые

В парламент Испании впервые со времен диктатора Франсиско Франко (правил в 1939-1975 годах) попали крайне правые. Партия Vox по результатам парламентских выборов заняла пятое место, набрав 10,26% голосов и получив 24 депутатских мандата.

Об этом пишет The Local.

Партия Vox выступает против независимости Каталонии, иммиграции, феминизма и мультикультурализма.

Победу на выборах одержала Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), за которую проголосовали 28,68% избирателей. Она получает 123 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Этого недостаточно для абсолютного большинства, и теперь ей придется формировать коалицию.

Второе место заняла Народная партия (PP) с результатом 16,70% голосов. Она получит 66 мандатов, тогда как в предыдущем созыве имела 137. Часть ее голосов, отмечает издание, получил Vox.

Третьей стала "Граждане" (Ciudadanos), которая, как Vox, и социалисты, значительно укрепила свои позиции по сравнению с выборами 2016 года. За нее прогосоловали 15,86% избирателей, что дает ей 57 мандатов. Три года назад их было 32.

На четвертом месте - партия "Мы можем" (Podemos). Ее поддержка сократилась до 14,31%, что дает 42 места в парламенте.

Часть мандатов получает также ряд небольших партий.

Напомним, внеочередные выборы в Испании назначили после того, как парламент не поддержал правительственный проект бюджета на 2019 год.

За последние четыре года это уже третьи парламентские выборы в Испании, очередное голосование должно было состояться в 2020 году.