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Власти Испании определились с датой перезахоронения диктатора Франко

Прах испанского правителя вынесут из Долины Павших.

Власти Испании определились с датой перезахоронения диктатора Франко
Долина Павших
Фото: EPA/UPG

10 июня в Испании состоится эксгумация и перезахоронение останков диктатора Франсиско Франко, который правил Испанией с 1939 по 1975 год.

Об этом сказала вице-премьер-министр Испании Кармен Кальво Пойято, пишет испанский The Local.

Прах Франко будет похоронен в пантеоне Мингоррубио в королевской резиденции Эль Пардо

Сейчас Франко покоится в Долине Павших, огромном мемориальном комплексе под Мадридом. При его строительстве использовался труд заключенных, а после открытия комплекса в 1959 году там были похоронены почти 34 тысячи жертв Гражданской войны – в основном воевавших на стороне Франко, а не на стороне республиканцев.

Останки Франко в Долине Павших лежат в специально построенном для диктатора мавзолее под алтарем базилики, а комплекс часто используют для своих мероприятий последователи Франко, среди которых много националистов и даже нацистов – несмотря на то, что это запрещает делать закон об исторической памяти.

Родственники Франко были против эксгумации и согласны на перезахоронение только в семейном склепе собора Альмудена в центре Мадрида. Однако испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, потому что это создало бы большие проблемы правоохранительным органам, так как собор расположен рядом с Королевским дворцом.

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