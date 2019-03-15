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В новозеландском Окленде взорвали два подозрительных рюкзака

Вещи были оставлены на железнодорожной станции.

В новозеландском Окленде взорвали два подозрительных рюкзака
Фото: stuff.co.nz

В новозеландском городе Окленд неизвестные оставили два подозрительных рюкзака на железнодорожной станции.

Об этом сообщает Stuff.

Отмечается, что в полицию обратились местные жители, обнаружившие рюкзак на улице Гэлуэй.

Чтобы уничтожить подозрительные вещи, правоохранители произвели два контролируемых взрыва. Для исследования рюкзаков задействовали специального робота.

Вокруг взрыва была создана 100-метровая зона безопасности.

В настоящее время по улице пустили транспорт, оцепление снято.

Фото: stuff.co.nz

Напомним, в пятницу утром вооруженные преступники напали на две мечети в городе Крайстчерч. В результате нападения погибли 40 человек, десятки ранены. Новозеландская полиция задержала четырех подозреваемых - трех мужчин и одну женщину.

По данным местных СМИ, за атакой стоит 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, который придерживается ультраправых взглядов. Все происходящее он снимал на камеру GoPro и вел прямую трансляцию убийств.

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