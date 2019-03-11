Возле консульства Британии в Стамбуле взорвали подозрительную коробку, в которой оказались сладости

Взрывчатки в коробке не было.

Возле здания генерального консульства Великобритании в Стамбуле взорвали пакет со сладостями, принятые за взрывчатку.

Об этом сообщает Daily Sabah.

"Подозрительный пакет, который был оставлен рядом с Генеральным консульством Великобритании в районе Бейоглу в Стамбуле, вызвал ложную тревогу", - говорится в сообщении.

После того как специальные силы полиции провели контролируемый взрыв посылки, выяснилось, что взрывчатки в коробке не было.

Как оказалось, в пакете были турецкие сладости, а именно - лукум с орехами и кокосом.

Напомним, в январе в Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк.