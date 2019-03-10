Российская "фабрика троллей" готовится вмешиваться в выборы в США по новой тактике, - Bloomberg

Российские интернет-тролли сменили тактику для воздействия на ход президентских выборов 2020 года в США. Вместо создания собственного контента они будут усиливать разногласия в комментариях под политическими постами. Об этом, ссылаясь на экспертов по кибербезопасности, пишет Bloomberg.

Среди тех, кто попытается обойти правила защиты от фейков, введенные соцсетями с прошлых выборов 2016 года, специалисты отметили петербургское Агентство интернет-исследований — «фабрику троллей».

По словам директора по анализу оперативной информации компании Fire Inc. Джона Халтквиста, благодаря новой тактике информация в комментариях не обязательно будет считаться ложной и блокироваться модераторами, что «позволит прятаться за кем-то другим».

Другие хакеры, пишет Bloomberg, будут взламывать устройства и усиливать фейковые аккаунты, через которые будут распространяться пропагандистские комментарии.

Как пишет издание, директор ФБР Кристофер Рэй, выступая во вторник на конференции RSA в Сан-Франциско, заявил, что социальные сети остаются основным средством влияния иностранных игроков на выборы в США, и бюро работает с компаниями по этой проблеме.

Напомним, в феврале в день выборов в Конгресс Пентагон отключил российскую "фабрику троллей" от интернета.

Ранее СБУ сообщила об активизации российской "фабрики троллей" перед украинскими выборами.