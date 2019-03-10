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Умер актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре"

Ему было 84 года.

Умер актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре"
Джед Аллан в роли СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре"
Фото: YouTube

Американский актер и звезда мыльной оперы "Санта-Барбара" Джед Аллан ушел из жизни 9 марта. Ему было 84 года. Об этом в Facebook сообщил его сын Рик Браун.

"Джед Аллен ушел сегодня. На пути своей фантастической актерской карьере он сыграл отца Идена – СиСи Кэпвелла – в "Санта-Барбаре". Его дар представлял собой грозную смесь профессионализма и вдохновения... Он также был щедрым, добрым, веселым и жестоким, и, Бог знает, его любили те, кому посчастливилось разделить с ним сцену", – написал он.

За свою карьеру Аллан сыграл в двух десятках телесериалов, среди которых кроме "Санта-Барбары" - "Беверли-Хиллз 90210", "Лэсси", "Коломбо", "CSI: Майами". Был женат 50 лет – его супруга Тоби умерла в 2001 году. Воспитал троих сыновей. У него шестеро внуков.

Напомним, ранее умер звезда сериала "Беверли-Хилз" Люк Перри. Актеру было 52 года.

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