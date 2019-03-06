Стало известно, кто сыграет в экранизации "Феликс Австрия" Софии Андрухович

Студия, занимающаяся созданием фильма "Преданная" по мотивам романа Софии Андрухович "Феликс Австрия", объявила актерский состав картины.

Главную роль, Стефанию, сыграет польская актриса Марианна Янушевич ("Переводчик", "Город 44"), роль Адели сыграет Алеся Романова (сериал "Школа"). Главную мужскую роль - скульптора Петра Сколика, мужа Адели - отдали Роману Луцкому ("Сторожевая застава").

Фото: Film.ua Марианна Янушевич в роли Стефы

Фото: Film.ua Алеся Романова в роли Адели

Фото: Film.ua Роман Луцкий в роли Петра

Режиссером экранизации выступает Кристина Сиволап ("Давай не сегодня"), для которой это дебют в полном метре.

Съемки "Преданной" начнутся в апреле этого года. Выход фильм в прокат ожидается в 2020 году.

Фото: Film.ua

Напомним, "Феликс Австрия" Софии Андрухович получил премию "Книга года BBC" в 2014 году.