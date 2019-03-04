Умер звезда сериала "Беверли-Хилз" Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный по ролям в "Беверли-Хиллз 90210" и "Ривердейл", умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщают американские СМИ.

Актер скончался 4 марта в больнице в городе Бербанке штата Калифорния, где он находился после обширного инсульта.

BREAKING: Actor Luke Perry, star of 'Beverly Hills, 90210', has died after suffering a massive stroke, spokesperson tells @NBCNews. https://t.co/kdrUxk2XiK pic.twitter.com/W0eeSMUigy — NBC News (@NBCNews) 4 марта 2019 г.

ВВС сообщает, что в момент смерти Люка Перри с ним были его дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт и его братья и сестры, Том Перри и Эми Кодер.

О госпитализации Перри стало известно на следующий день после того, как телеканал FOX объявил о перезапуске сериала "Беверли-Хиллз 90210", в котором актеры Джейсон Пристли и Дженни Гарт должны сыграть своих повзрослевших героев. В съемках были намерены задействовать и Люка Перри.

Кроме сериала "90210" Перри сыграл роль Билли Мастерсона в фантастической картине Люка Бессона "Пятый элемент" в 1997 году. Также он играл роли в сериалах, в том числе "Иеремия", "Оз" и "Что мне нравится в тебе".

Совсем недавно Перри успешно вернулся в жанр телевизионной драмы, регулярно снимаясь в сериале "Ривердейл". Он сыграл Фреда Эндрюса, консервативного, старомодного, но в то же время мягкого отца ведущего Арчи Эндрюса (KJ Apa).

Он посмертно появится в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", в котором сыграл действующего канадско-американского актера Уэйна Маундера, сыгравшего главную роль в западном сериале CBS "Lancer".

