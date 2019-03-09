Трамп предложит Конгрессу увеличить оборонный бюджет на 2020 год до $750 млрд

Президент США Дональд Трамп запросит для Пентагона бюджет в $750 миллиардов на 2020 год, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников. Это на 4,7% больше бюджета на текущий год.

"Запрос состоится на следующей неделе. Есть вероятность, что Конгресс не одобрит такую сумму, поскольку его контролируют соперничающие с Трампом демократы", - говорится в сообщении.

Согласно информации телеканала, часть денег пойдет непосредственно на нужды Пентагона ($718 миллиардов), оставшееся будет потрачено совместно с министерством энергетики, которое участвует в поддержании боеготовности ядерного оружия. Этот запрос в декабре прошлого года сформировал прежний министр обороны Джеймс Мэттис.

По информации источников CNN, около $544 миллиардов заложены в "базовые" расходы, $9 миллиардов оставили на экстренные траты, оставшиеся $165 миллиардов пойдут на финансирование военных операций за рубежом (сейчас американские войска находятся в Афганистане, Сирии и Ираке).

Напомним, в 2019 году американские военные получили $716 млрд. Оборонный бюджет США на 2019 год предусматривает $250 млн помощи для Украины. Позже в Конгрессе предложили увеличить размер помощи на $70 млн.