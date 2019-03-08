В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21

В индийском штате Раджастхан в районе города Иканер после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Отмечается, что самолет производил тренировочный полет, поэтому на его борту не было вооружения.

По предварительным данным крушение произошло из-за столкновения с птицей. Пилот смог успешно катапультироваться. На месте падения истребителя работают правоохранители.

Ведется расследование.

Напомним, в декабре прошлого года Индия отказалась от поставок российского палубного многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29К из-за постоянных поломок. Производитель (корпорация "МиГ") подтвердил эту информацию.